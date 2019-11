Anche un 36enne che in carriera ha vinto tutto o quasi può ancora avere un sogno nel cassetto. Per informazioni chiedere a Goran Pandev, uno che di sostituire gli scarpini con le ciabatte non sembra proprio averne voglia.



L'ultimo grande desiderio che il fantasista del Genoa vorrebbe realizzare su un prato verde è quello di trascinare la propria nazionale alla fase finale di un grande appuntamento internazionale. Sogno cullato nei mesi scorsi quando la Macedonia del Nord è stata a lungo in corsa per la seconda posizione nel gruppo G di qualificazione all'Europeo della prossima estate. Alla fine però a strappare il pass sono state Polonia e Austria, con i balcanici che hanno dovuto accontentarsi della terza piazza e della bella figura fatta nelle dieci partite del raggruppamento.



Ma nonostante la delusione il sogno continentale per Pandev e compagni non è svanito del tutto. La modalità d'accesso ad Euro 2020 mette infatti in palio ancora quattro posti che verranno aggiudicati dalle vincenti degli spareggi in programma ad inizio primavera. Play-off ai quali, grazie all'ottimo cammino in Nations League, prenderà parte anche la selezione macedone che il 26 marzo affronterà in gara secca una tra Georgia, Kosovo e Bielorussia. In caso di successo cinque giorni più tardi gli ex jugoslavi se la vedranno con la vincente della sfida tra le altre due squadre del lotto per provare a riscrivere la storia e regalare a Pandev l'ultimo desiderio di una carriera straordinaria. Un sogno che mai come ora è stato così vicino dal diventare realtà.