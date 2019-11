Il bel gol segnato da Goran Pandev domenica pomeriggio contro l'Udinese non è servito per portare punti alla deficitaria classifica del Genoa. Eppure la segnatura ha comunque il rappresentato un importante traguardo per il trequartista macedone.



Con i suoi 36 anni, 3 mesi e 7 giorni Pandev è infatti diventato il giocatore più anziano a realizzare un gol in Serie A con la maglia del club più antico d'Italia dal dopoguerra ad oggi. Meglio di lui in assoluto negli ultimi 74 anni ha fatto soltanto Pluto Aldair, capace di esultare 17 giorni dopo aver spento 38 candeline. Ma la rete del difensore brasiliano, datata 16 novembre 2003, fu siglata in Serie B.



A riportare la statistica è l'edizione odierna del Secolo XIX.