"La Nazionale per me è una boccata di ossigeno." Parole che hanno immediatamente riacceso il mercato e le indiscrezioni sulle sue prossime mosse: può concretizzarsi davvero il secondo addio ai Red Devils o sarà un altro anno 'a vuoto' per le pretendenti del Polpo?- Per fare chiarezza sulla situazione dell'ex Juve bisogna innanzitutto partire dal suo contratto con il Man United. Il club inglese, ma è uno scenario complesso e tutto da scrivere: la trattativa con Mino Raiola non è ancora partita e il, che sempre più spesso lo lascia partire dalla panchina (ultimi esempi Chelsea, Basaksehir ed Everton) non facilita certo l'operazione.- Nonostante questo, i Red Devils mantengono una richiesta astronomica per il cartellino: cash o considerando anche contropartite,. Una cifra mastodontica, alla quale va aggiunto anche un. Costi che complessivamente diventano quasi inarrivabili per le varie pretendenti, come lache in estate aveva valutato seriamente la possibilità di riportare a Torino il Polpo: il feeling tra il francese e i bianconeri non si è mai interrotto e i messaggi trasversali di Paratici lo hanno confermato ("Gli vogliamo bene, è fantastico"),. Una pretendente si raffredda, un'altra invece non si è mai scaldata davvero, complice anche la nuova politica adottata da Florentino Perez e la posizione futura di, grande estimatore del connazionale, ancora tutta da decifrare. Juve e Real si defilano,: Pogba è un vecchio pallino sia di Leonardo che della proprietà qatariota e l'eventualità di perdere prestocostringe i parigini a guardarsi intorno per trovare un colpo ad effetto che possa far dimenticare il giovane attaccante. La cui cessione darebbe al PSG la liquidità necessaria per sostenere un'operazione ultra-onerosa come quella che richiede Pogba. Che intanto aspetta, cercando di ritrovare in nazionale quel sorriso che per sua stessa ammissione ha perso a Manchester.