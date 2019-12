L'uomo delle imprese in casa Lazio è Simone Inzaghi. Continua a sfatare tabù, vincere gare che contano tantissimo. E i tifosi della Lazio si stanno abituando. Già nel 2017, in quel derby d'andata di Coppa Italia vinto 2-0 grazie ad una preparazione della partita praticamente perfetta. Come riporta il Corriere dello Sport, poi Inzaghi fece il bis in quell'1-3 di fine stagione.



IMPRESE DI INZAGHI - La Juventus lo batte in finale di Coppa Italia, ma poi la Supercoppa strappata ai bianconeri in una partita al cardiopalma. Altra vittoria, stavolta all'Allianz Stadium, sbancato dopo 15 anni di attesa. Con Di Francesco in panchina altra apoteosi Lazio nel derby: quel 3-0 firmato Caicedo, Immobile e Cataldi. Ancora Spalletti, già incrociato nei derby, stavolta imprese contro l'Inter: prima l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti ai calci di rigore, poi a marzo la sconfitta sempre a San Siro per 0-1, con Milinkovic che, dopo 30 anni, regala la vittoria alla Lazio a Milano. E non è finita: anche l'ultima vittoria in casa contro la Juve è datata 16 anni fa. E al timone, stavolta, c'è sempre lui, l'uomo delle imprese, Simone Inzaghi.