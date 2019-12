Staccata di tre punti dalla Juve e di cinque dall’Inter capolista,e anche di prenderselo. Ma, che per certi versi rimanderebbe con la memoria al mitico Leicester di Ranieri,Premettendo che si tratterebbe di un’impresa eccezionale, ai confini dell’immaginabile, sono almenoa rendere ipotizzabile la conquista dello scudetto da parte della Lazio. Eccoli.La Lazio ha una quantità di piedi buoni di cui forse nessuno dispone:, con l’aggiunta dei muscoli di, compongono un centrocampo straordinario. In aggiunta a questi c’èche - al di là del rigore fallito con la Juve - continua a essere nettamente il migliore goleador del campionato, un animale da gol.pretende un posto nella prossima, ma non si è mai sognato di chiedere lo(ci mancherebbe altro) benché abbia inserito nell’accordo con lo spogliatoio un premio anche per questo obiettivo. La Lazio, insomma, potrà giocare con relativa serenità, soprattutto se riuscirà a mettere al sicuro entro tempi ragionevoli almeno il quarto posto.Per la prima volta da quando c’èin panchina, la Lazio unisce alla grande capacità offensiva (36 gol segnati, secondo attacco a meno uno dall’Atalanta) una notevole solidità difensiva (15 gol incassati, seconda retroguardia a meno due dall’Inter).. Le altre sono staccate e qualcuna anche parecchio: Inter +18, Juve +11, Cagliari +12, Roma +11, Atalanta +14 (in ordine di classifica).La Lazio in campionato non vinceva a San Siro contro ilda 30 anni e a Roma contro lada 16. E’ pronta, insomma, a confrontarsi con le grandi e a sfatare ogni tabù. Un segnale di autorevolezza e di solidità mentale, qualità che in passato spesso sono venute meno.Tutto questo rischia di essere messo in discussione dalla scarsa qualità delle alternative a disposizione di: a parte rarissime eccezioni (, magari), la Lazio non ha rincalzi affidabili. Ma tale problema, effettivamente rilevante, potrebbe diventare meno condizionante a cominciare da giovedì: nel caso in cui, com’è quasi certo, i biancocelesti dovessero essere eliminati dall’Europa League, giocherebbero da qui alla fine della stagione appena(più la Coppa Italia). E allora, se la salute assiste i campioni cheha, la fatica potrebbe essere gestita. Mentreavranno (forse tutte quante) gli impegni europei a incidere sulle gambe e sulla testa dei loro calciatori.@steagresti