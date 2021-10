. Quelle che ti. E gli. I. Da standing ovation. Che partono da un. Partiamo dalla fine per raccontare, il documentario che racconta la vita deldellae che, in particolare modo, approfondisce la vicenda svelata a posteriori, che ha influenzato vita, scelte e carriera di, lo stalker che è stato arrestato nel 2019 e condannato per 4 anni e 8 mesi. Le lacrime erano quelle di Quagliarella, ovviamente. Gli applausi dell'amico Leonardo Bonucci.Un viaggio dalla terra battuta difino ad arrivare agli stadi più belli d'e d', passando per gli abbonamenti di papàper, scherza (ma neanche più di tanto) mammale sfide col fratello più grande, il vuoto lasciato in casa per inseguire un sogno, i solchi sulle strade e sui campi di calcio per farsi rincorrere dagli avversari. Sì, perché Fabio correva veloce, tanto che nelle gare di corsa...". Il, la, l', il primo gol in Serie A, il, i messaggi di, Viviano, De Silvestri, Soriano; la. E il. La squadra del suo cuore. Dove il cuore, per colpa di altri, si è spezzato.I racconti che entrano nel quotidiano, tutto iniziato da un accesso sospetto su Facebook. E dal fidarsi della persona sbagliata. Lettere, minacce, messaggi mandati da una cabina telefonica e, che inizialmente non viene quasi mai ascoltato.Una storia profonda quella raccontata da Goffredo, con la voce di, prodotta da, proiettata lunedì ​alla sala Grecale dei. Un'opera che commuove e che regala brividi. Gli stessi che ha trasmesso l'emozionato Quagliarella sul palco nel finale.. E per sentirsi ancora più libero.