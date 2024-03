La 31ª giornata di Serie B: Parma-Catanzaro ad alta quota, Spezia-Ascoli da brividi

Buona Pasqua e bentornata. Si rialza il sipario sul campionato cadetto, che vedrà ladisputarsi nel giorno di Pasquetta. Incroci ad alta quota e sfide poco adatte ai cuori deboli, rendono il turno in programma dopo la sosta interessante ed importante per l'economia della classifica.Scorrendo l'elenco delle partite in calendario, i match che catalizzano inevitabilmente l'attenzione sono principalmente due:. I ducali, padroni di un campionato che - a meno di colpi di scena - si apprestano a vincere, ospitano la squadra di Vincenzo Vivarini che invece vuole blindare il piazzamento playoff e restare in scia di chi ambisce al secondo posto.

L'altra sfida da tener d'occhio, come detto, è quella tra liguri e marchigiani. Spezia e Ascoli si ritrovano appaiate in graduatoria a cavallo tra zona playout e retrocessione, ad un tiro di schioppo dalla Ternana (impegnata a Marassi contro la Samp) e a -3 da Bari e Cosenza (chiamate ad affrontare rispettivamente Modena e Brescia e al momento le prime rivali a risultar salve): ecco perché, al 'Picco', i punti in palio varranno doppio.Tris di impegni interni per le pretendenti più serie all'altro piazzamento che garantisce la promozione diretta: ilospita il Sudtirol, lala Feralpisalò, mentre ildovrà vedersela con la Reggiana di Nesta. Per quanto riguarda il, alle prese con altalena di risultati e mugugni, l'ostacolo da superare per tornare a correre e scacciare le critiche si chiama

A chiudere il quadro della 31ª di B, infine, è il match tra il Lecco fanalino di coda e il Cittadella.