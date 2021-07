La famiglia più importante d'Italia fa spesso e volentieri parlare di sé poiché le lotte di potere al suo interno possono cambiare l'indirizzo non solo di aziende e proprietà, ma probabilmente anche di interi settori dell'economia. La famiglia Agnelli è sempre al centro dell'attenzione soprattutto quando la polita al suo interno viene scossa da qualche avvenimento imprevisto o in questo caso, da una richiesta che può rendere pubblica con cifre e numeri, l'intera struttura politica famigliare.fondata nel 1984 e che aveva tra i propri soci Gianni e Umberto Agnelli, Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e che fu chiamata così proprio perché ci si trovava in quel periodo dell'anno.società di diritto olandese che vede al suo interno la la presenza di tutti gli altri rami famigliari e non (i discendenti Umberto e Maria Sole Agnelli, di Giovanni Nasi, dei Brandolini D’Adda…). La Giovanni Agnelli Bv a suo volta detiene il 53% di Exor (anch'essa spostata in olanda e quotata in borsa) che a sua volta controlla il 14,4% di Stellantis, il 22,91% di Ferrari, il 26,89% di Cnh Industrial, il 63,77% della Juventus e il 100% di Partner Re., madre di John, Lapo e Ginevra Elkann e che, fin dalla morte dell'Avvocato sta cercando di fare chiarezza sulla sua eredità dopo che lei ne fu estromessa per le note vicende giudiziarie e per cui arrivò a siglare una compravendita di uscita dalle quote societarie., in una memoria consegnata il 15 luglio al Tribunale di Torino, pubblicata in parte dal Corriere della Sera,ual è oggi il motivo dell'iniziativa della figlia dell'Avvocato? Sempre secondo il Corriere della Sera da un lato c'è l'obiettivo di verificare correttezza e trasparenza degli atti dopo la morte di Gianni e Umberto, ma secondo ambienti finanziariAd oggipoiché in tribunale è riuscita ad accedere agli atti in cui si certifica che le azioni della Dicembre sono oggi così suddivise:Sostanzialmente, da quando nel 1996 diventò obbligatorio per legge segnalare l'esistenza di queste società alla Camera di Commercio gli Agnelli/Elkann fino al 2012 non se ne sono preoccupati. Ci pensò allora un giudice ad obbligarli, maE' da qui che è partita parte la nuova sfida di Margherita Agnelli,ma nel 2007, ritenendo di essere stata tenuta all’oscuro dell’esatto patrimonio dell’Avvocato, chiese in tribunale l’annullamento dell’intesa svizzera e un rendiconto completo di beni e attività. In vari gradi di giudizio non se ne fece nulla, ma ora il pressing è ripartito proprio attraverso queste verifiche sulla regolarità degli atti della Dicembre. La guerra silenziosa per l'eredità della famiglia più importante d'Italia è soltanto agli inizi.