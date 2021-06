Il CdA ha esaminato gli impatti della pandemia da Covid-19 sui tre esercizi 2019/22 e ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale. A Maurizio Arrivabene le deleghe dell’Area Football. — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2021

Lacon un comunicato ufficiale, ha confermato la chiusura dei lavori del Consiglio di Amministrazione che ha virtualmente chiuso la stagione 2020/21 e confermato il piano di sviluppo per le prossime stagioni.nel trienno 2019-2022 e per questo ha chiesto e ottenuto dalla proprietà une che sarà sottoscritto da Exor (la cassaforte della famiglia Elkan-Agnelli) per il 63,8% (che sono le quote di appartenenza della Juventus) mentre il restante 36,2% sarà ricercato attraverso un consorzio che vedrà coinvolti diversi istituti bancari.Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato gli impatti derivanti dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e aggiornato le relative stime. Rispetto alle previsioni del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, l’impatto economico complessivo degli effetti negativi diretti e indiretti della pandemia negli esercizi compresi tra il 2019/22 è stimabile attualmente in € 320 milioni.N.V. ha espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza,. La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte e, a tal fine, ha già avviato contatti con primarie istituzioni bancarieIl Consiglio di Amministrazione, ipotizzando di operare dalla stagione 2022/23 in assenza di impatti legati alla pandemia, ha confermato i principali obiettivi strategici del Piano di sviluppo.