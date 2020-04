Intervistato da Sky, Alessandro Florenzi, centrocampista di proprietà della Roma e in prestito al Valencia, parla del giallorosso Nicolò Zaniolo: “Un ragazzo speciale. Quando è arrivato era tranquillissimo ma ha tirato fuori qualità umane oltre che calcistiche. L’ho preso sotto la mia ala, non l’ho mai rimproverato, ho sempre cercato di dirgli la mia se non si allenava al massimo o aveva una partita storta, si faceva giocare le scatole se non giocava. Poi quello che ho passato io non è stato facile. Quando ho visto che lui era diventato mio amico, quando ho visto quel movimento, la faccia, faccio fatica a parlarne... Ho fatto quello che ogni amico avrebbe fatto, non mi sono mai sentito inappropriato ad andare in ospedale o ad andare a casa sua quando si è fatto male. Ci scriviamo ancora. So che è stato lui a boicottare l’Europeo e far arrivare in Italia il coronavirus (scherza, ndr). Lo dico a tutti ora”.