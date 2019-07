Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona. "C'est magnifique", così i blaugrana hanno presentato l'ormai ex numero 7 dell'Atletico Madrid, campione del mondo con la Francia l'estate scorsa. Estate in cui disse di no proprio ai catalani. Un anno dopo, tutto è cambiato: dall'amore Colchonero professato con la permanenza alle battaglie legali pronte a muovere il club di Madrid per una clausola a cui, secondo i biancorossi, mancano dei soldi. Sta di fatto che il Barça accoglie le Petit Diable, pronto a firmare un tridente da sogno con Suarez e Messi.



Partendo da qui, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai tridenti più forti al mondo negli ultimi 20 anni. Alcuni tridenti puri, composti da esterno destro-centravanti-esterno sinistro, altri meno puri, magari con un trequartista alle ridosso delle due punte, ma comunque trii d'attacco che hanno segnato una parte degli ultimi anni. C'è tanto Barcellona, ovviamente, che dei tre là davanti ha fatto un marchio di fabbrica; c'è il Milan Ancelottiano, che col trequartista e le due punte ha fatto la storia del club negli anni 2000, c'è CR7, con due maglie diverse (ma non quella della Juventus). C'è chi ha vinto la Champions, chi l'ha persa in finale, c'è chi ha scritto la storia chi ha vissuto una stagione, una sola stagione da urlo, ma se ne continua a parlare. E c'è chi ha semplicemente divertito. Ah, c'è Messi. Tanto Messi. Tantissimo Messi.



@AngeTaglieri