"Rudi Garcia mi aveva detto che se non fossi sceso in campo con spensieratezza non mi avrebbe più fatto giocare".ha seguito il consiglio alla lettera:: "Da quel momento ho sempre giocato in quel modo" ci ha raccontato nella diretta sulla nostra pagina Instagram . E l'ha fatto anche bene.: "Io l'ho visto dopo sui video che mi hanno mandato, è stata un'emozione incredibile".- Oggi Verde gioca in Grecia all'Aek Atene: "Qui la situazione è molto meno pesante rispetto all'Italia, io sto uscendo la mattina presto ad allenarmi così non c'è molta gente in giro". La carriera di Daniele però parte da lontano, quando l'occhio lungo di Bruno Conti lo porta a Trigoria per fare un provino: "Non avevo mai visto quei campi, per me era qualcosa fuori dal normale.. Prima di quello con la Roma avrei dovuto fare un provino con i bianconeri, ma la il volo per Torino era stato cancellato per neve. Poi la prova a Trigoria è andata bene e ho subito firmato".- Qualche anno dopo si ritrova al Bernabeu e al Camp Nou (la maglia è sempre quella del Valladolid, la stessa con la quale ha fatto quella magia da 30 metri): "E' impossibile non emozionarsi quando si entra in questi stadi. Ero abituato a vederli solo alla Play, quando avevo dieci anni non mi sarei mai immaginato di poterci giocare.. L'avversario più forte però è un altro: "Messi. Ma è fuori categoria, non lo reputo nemmeno un giocatore.". Il ricordo di Leo riposto lì nel cassato, il presente in giallonero con l'Aek Atene e il futuro... in Italia? "A gennaio mi hanno cercato Sampdoria e Genoa, ma non soddisfacevano le mie richieste. Questo è il mio secondo anno all'estero dopo l'avventura in Spagna, mi piace girare e scoprire posti nuovi". Piedi per terra e spensieratezza, come gli ha insegnato Garcia.