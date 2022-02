Speriamo ci perdoniate sia la rima che il sicilianismo (trazzera = tratturo), ma la situazione che in questi giorni vivono al Boca Juniors si riflette perfettamente nell'incipit. PerchéL'immagine del momento in cui il piede destro del centrocampista Guillermo Matias 'Pol' Fernández viene aÈ accaduto. Ore che verranno occupate anche dalla ricerca di una soluzione alternativa per le gare casalinghe. Perché ormai per i dirigenti del Boca la situazione è chiara: fino a che il manto erboso della Bombonera sarà in tali condizioni, non ospiterà altre partite.che dopo aver chiuso la carriera agonistica. Il Mudo sta cercando una soluzione alternativa per la prossima gara casalinga, in agenda già domenica prossima contro il Rosario Central alle 19.15 locali. La soluzione più probabile ècon la società ospitante che avrebbe già mostrato atteggiamento favorevole.Ma ci sarà anche da capirChe, come scritto quasi un anno fa da Calciomercato.com, è al centro di progetti anche molto (forse troppo) ambiziosi di ristrutturazione. Ma intanto mostra limiti di base piuttosto imbarazzanti. Si vagheggia l'impianto del futuro ma non si è in grado di garantire un decente terreno di gioco nel presente.@pippoevai