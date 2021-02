Gabrielechiude la porta alla. Dopo l’addio allo, maturato a sorpresa e concretizzatosi ieri, molti sognavano l’ex presidente bianconero alla guida della Sampdoria. Le intenzioni del miliardario originario di Recco, però, sembrano molto precise, e ben lontane dal calcio.In un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Volpi ha chiarito quali sono le spiegazioni alla base della sua decisione di lasciare lo Spezia: “Per tre motivi. Primo: perché i passo il 90% del mio tempo in Africa e quando torno mi rilasso sulla mia barca e. Secondo: perché questa era un’occasione più unica che rara, cedere a un gruppo di piena affidabilità e solidità finanziaria, che può fare quello che abbiamo fatto noi e anche meglio. Terzo: Fiorani ha ristrutturato le nostre aziende e i nostri impegni. In Italia siamo presenti con 44 ristoranti, stiamo lavorando forte a Porto Marghera e abbiamo molti altri progetti in rapido divenire. Anche a Spezia stiamo aprendo un nuovo locale”.Volpi ha lanciato anche una bordata alla scelta di Garrone di lasciare la Samp in mano a Ferrero: “A noi piace fare bene quello che facciamo., e non faccio nomi”.E un suo futuro da presidente di una delle squadre genovesi? “Ho 78 anni e una holding che dà lavoro a sei-settemila dipendenti, con ulteriore volontà di sviluppo.Non lo farò mai, ed è anche una questione di rispetto per lo Spezia”.