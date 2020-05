Una per continuare a coltivare sogni di gloria, l’altra per uscire dalla crisi. Il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 è il big match nella giornata di Bundesliga che riparte dopo due mesi per lo stop causato dal Coronavirus. I gialloneri di Favre, secondi in classifica a quattro punti dalla capolista Bayern Monaco, sono nettamente favoriti secondo i betting analyst visto che un loro successo è dato a 1,60 rispetto al 5,50 con cui sono accreditati gli ospiti che non trovano i tre punti in campionato da ben sette turni. Il Borussia dovrà fare a meno di molti elementi chiave, a cominciare dal capitano Marco Reus: il risultato più probabile appare l’1-0 per i gialloneri che si può giocare a 7,75 mentre lo stesso risultato ma in favore degli uomini di Wagner pagherebbe 16 volte la posta, ​secondo Agipronews.