La buonanotte è l’ottimismo. La benzina indispensabile per fare andare avanti la macchina. Ultimamente l’Italia era rimasta a secco, piantata dentro un tunnel buio. L’oscurità mette paura, non solo ai bambini. In quella situazione ha la meglio chi promette la luce facendo il gradasso. Molti si fidano e urlano con lui. La macchina non riparte e Il buio è sempre più buio. I bimbi ingannano l’attesa giocando a pallone. Senza sole il divertimento è misero.



Arriva un uomo da lontano. Prende la palla e indica una via di uscita. La gente è diffidente. Quello li non è in grado, dice. Lui si chiama Roberto Mancini. Non urla. Predica ottimismo e promette bellezza. Qualcuno gli crede e lo segue. Passa un anno. Ora tutti ammettono che aveva ragione.



Arriva un secondo uomo con una tanica in mano. Versa la benzina nel serbatoio vuoto e indica la via di uscita. La gente non lo considera. Quello lì è un signor nessuno, dice. Lui si chiama Giuseppe Conte. Non urla. Predica ottimismo e promette serietà. Sarà opportuno credergli e seguirlo. Non occorrerà un anno. La macchina Italia sarà di nuovo sotto un cielo blu. Nel tunnel saranno rimasti gli urlatori. Buonanotte e fate sogni colorati.