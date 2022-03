Lunedi è stato presentato il progetto di ristrutturazione dello Stadio Franchi di Firenze: un progetto per un nuovo impianto che dovrà prendere vita entro il 2026, a causa dei vincoli imposti dal PNRR, lascia dei dubbi nella città e nella Fiorentina. Pe quanto riguarda i dubbi della città, sono praticamente tutti legati ad un'estetica che non ha raccolto troppi consensi: il tetto che dovrà ricoprire tutto lo stadio, quella sottile lama metallica rettangolare, è stato pensato dagli architetti per ridurre al minimo l’impatto sullo skyline della città. Nonostante queste precauzioni prese per il benessere dei fiorentina, questa soluzione non convince all’unanimità, anche se ovviamente c'è anche chi è rimasto conquistato dallo stile minimalista del progetto.



L’edizione fiorentina del Corriere dello Sport quest’oggi ha messo sotto la lente d’ingrandimento quella che è stata la reazione a caldo della Fiorentina, in primis del direttore generale Joe Barone presente anche lui lunedi in Palazzo Vecchio. Secondo il quotidiano la posizione della Fiorentina è di stallo: aspetta di conoscere i dettagli del piano che ha conquistato la giuria, al di là della certezza che la squadra non dovrà “giocare in trasferta” nei trenta mesi di lavori, dall’ottobre 2023 al 2026. Un’altra questione che preme a Rocco Commisso è l’utilizzo dell’area commerciale che sarà annessa all’impianto: servirà capire, ad esempio, come verranno gestiti i 5000 metri quadrati dell’area commerciale col relativo investimento da 30 milioni di euro da parte del club gigliato. Allo stesso tempo il club vorrà anche valutare l’impatto economico sulle casse societarie del nuovo stadio: cifre sicuramente più basse rispetto a quelle presentate da Commisso qualche tempo fa, quando espresse pubblicamente la volontà di costruire un nuovo stadio di proprietà.