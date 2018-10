Il Presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus Women: "C’è grande attesa per vedere la partita e aggiudicarsi il titolo. La vera potenza del gruppo la vedi in partite come questa: speriamo che la pausa per le nazionali non lasci scorie. Champions? Siamo concentrati sulla coppa, poi penseremo al Chelsea che è una squadra di alto livello. Intanto vogliamo un titolo, anche perché si gioca con la Juventus. Squadra maschile? E’ una bella squadra, ha margini di miglioramento ma c’è un ottimo gioco. Quando si è giovani capita di perdere qualche punto, è stata realizzata una squadra che farà divertire: quando abbiamo perso in trasferta spesso abbiamo fatto meglio degli avversari. A Roma sarebbe bastata un po’ di fortuna ma credo che i tifosi possano essere ottimisti. Della Valle? Sono sempre stati vicini e lo saranno sempre di più. A Firenze si fanno belle cose quando siamo tutti uniti, adesso ci sono questi presupposti anche perché tifosi incitano per 90 minuti la squadra".