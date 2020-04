Non che ci sia bisogno di ricordarlo, ma domani alle 09:00 sarà disponibile La casa di carta parte 4 e se non avete la possibilità di guardarla subito e/o non volete leggere spoiler sul Twitter consigliamo vivamente di silenziare queste parole: — Netflix Italia (@NetflixIT) April 2, 2020

Najwa Nimri

Alicia Sierra

Marsiglia

Andrés de Fonollosa

Luka Peroš

Banco de España

Darko Peric

Spoiler

Paella — Netflix Italia (@NetflixIT) April 2, 2020

Ile compagni sono tornati ieri, direttamente dalla Banca di Madrid, per la, ultima parte della serie tv, targata Netflix, che ha tenuto in suspense il mondo intero. Azione, colpi di scena, colpi di stato, interrogatori e storie d'amore, tutto nella serie ideata da. Non l'hai ancora vista? Netflix ha dato consigli su come evitare spoiler sui social.Parole chiave da non cercare, profili sui quali non andare a passeggiare, ecco tutto ciò che non bisogna digitare per evitare di rovinarsi la visione della serie evento.