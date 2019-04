Ha del clamoroso la sentenza emessa oggi dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello in merito alla morte in campo di Piermario Morosini. La Cassazione ha infatti annullato la sentenza che aveva condannato i tre medici per il decesso del giovane calciatore lo scorso 14 aprile 2012.



Come riporta Goal.com il processo è dunque ora da rifare. La sentenza del febbraio 2018 aveva condannato i medici Porcellini, Sabatini e Molfese rispettivamente a 8 mesi (i primi due) e 1 anno di reclusione (il terzo). I legali dei dottori hanno confermato che non sono ancora disponibili le motivazioni della Cassazione, ma è già stato annunciato il nuovo processo che avrà luogo presso la Corte d'Appello di Perugia.