I giorni di: il numero uno dell'Inter si appresta a vivere, a partire dalla gara di dopodomani contro il, alcuni passaggi chiave sia per quello che succederà in campo nelle gare dei nerazzurri, sia per quello che è previsto al di fuori di esso. Non è un caso, dunque, setutta la vicinanza possibile in un momento delicato dopo la sconfitta di Bologna.Il presidente dell'Inter è al centro di unanata a Hong Kong per il mancato pagamento di un debito da oltre. Dovrà difendersi negli Stati Uniti, ma non solo: le prossime date da tenere d'occhio sono(per difendere i suoi asset italiani, tra cui le quote della società nerazzurra) e.(per sostenere l'esame del debitore e difendersi dalle accuse di falsa testimonianza). Saranno giorni intensi, per Zhang e per lo studio legale Latham & Watkins, incaricato della difesa negli USA.Si conosceranno già gli esiti giudiziari, almeno i due sopra citati, quando il(sempre di difendersi si tratta). Il passaggio ai quarti di finale significa blasone e. Altro che i 5 euro con i quali Ausilio ha dovuto fare mercato a gennaio. Letteralmente, visto che di fatto non sono stati perfezionati colpi in entrata. Inutile allora dire quanto sia importante confermare il risultato maturato a San Siro.Già, propriosia dal Milan che dall'Inter. La soluzione pareva essere Assago, poi la lente di ingrandimento si è spostata su(il cui sindaco è un fervente tifoso nerazzurro che ha già dichiarato di essere pronto ad abbracciare il progetto ). I discorsi andranno avanti, anche se è necessario mettere in conto. Intanto, è in essere uncon i proprietari dell'area designata, in attesa di capire quali siano i margini di manovra tra i vari comuni e con all'orizzonte le Olimpiadi invernali del 2026.Le occasioni a zero, si sa, sono la specialità di Beppe, e così, dopo Calhanoglu e Mkhitaryan, l'Inter medita di pescare ad Anfield Road, dove Jurgenmedita di rivoltare ilcome un calzino: giocatori comee lasceranno il Merseyside da svincolati di lusso con ingaggi esorbitanti (rispettivamente). Ci sarà da trattare e la concorrenza sarà folta, ma Keita è in orbita Inter fin dai tempi di Sabatini e la probabile partenza di Correa può liberare quel posto in attacco per il quale, parando sempre di parametri zero, è in corsa anche Marcus