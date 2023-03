Le indicazioni per raggiungere l'area designata persono semplici: uscendo dalla metro Assago Forum, capolinea della linea verde M2, basta percorrere circa 300 metri per arrivare allo spazio “eletto”, che sconfina già nel comune di Rozzano. Da qui, probabilmente, la specifica di ieri da parte dell'assessorato allo Sport e alla Sicurezza di Assago., come ripetono le due amministrazioni per nulla in competizione.E' la famiglia, imprenditori e costruttori milanesi, a possedere il terreno, che poggia alE' in essere, inoltre, un accordo di non divulgazione che impone riservatezza, e al quale anche i vertici nerazzurri si stanno attenendo nelle uscite ufficiali. I dialoghi con la famiglia Cabassi, in realtà, vanno. Tant'è che nel piano di governo del territorio di Rozzano, che è in via di approvazione, c’è già nero su bianco la possibilità di realizzare volumetrie in quell’area."Siamo ancora ai se e non abbiamo informazioni a riguardo, ma se si andasse avanti, siamo: oltre all’indotto, ospitare l’impianto dell’Inter sarebbe un vanto e unper tutto il territorio», racconta alla Gazzetta dello Sport il sindaco di Rozzano Gianni, tifosissimo nerazzurro. E' rossonera invece la collega di Assago, Lara: "Sono milanista da sempre ma, nel caso, saremmo pronti a collaborare con i “cugini” di Rozzano per cogliere questa, ridurre i problemi e aiutare soprattutto dal punto di vista della viabilità".Uno degli impianti di, infatti, sarà proprio il Forum di: in vista delle gare olimpiche invernali, sarà necessario alleggerire la pressione sul traffico attorno e in uscita di tangenziale, aumentando contestualmente i parcheggi a disposizione. I discorsi con l'Inter vanno avanti anche tenendo conto di questo aspetto.