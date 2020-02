La titolare del ristorante a Trastevere in cui martedì sera c'è stato il raduno di Italia Viva, il movimento fondato da Matteo Renzi, ha fornito particolari interessanti sulla serata. Titti Mambrini, titolare del ristorante 'Da Teo', teatro del raduno dei renziani, parla a Un giorno da pecora su Radiodue: "Erano 50, divisi in vari tavoli. Renzi è stato praticamente sempre in piedi. Sembrava lo spogliatoio di uno stadio...", ha raccontato, come riporta Leggo.



A un certo punto, sono scattati anche i cori da stadio, in particolare contro una squadra: la Juventus, rivale storica della Fiorentina per cui fa il tifo lo stesso Renzi. "C'era molta allegria, c'erano cori da stadio. Se la sono presa con una squadra di calcio... Durante la foto di gruppo hanno cominciato a cantare 'Juve m...'... Juve merda? Bravo... Chi aizzava era un po' Giachetti, saltellavano tutti insieme... Cori sulla politica? No".