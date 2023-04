Gentile Procuratore,sperando di non scrivere baggianate mi sembra che la partita di Champions League tra Napoli e Milan abbia ridefinito i valori (economici) di due campioni, da una parte quello di Leao e dall'altra quello di Kvaratskhelia. Mi spiego meglio. Leao ha confermato di essere un super campione avendo fatto la differenza sia all'andata che al ritorno con le sue galoppate sulla fascia a trecento allora, quella del ritorno con assist a Giroud poi passerà alla storia! Definisco quindi il valore economico di Leao: per me vale sicuramente oltre i 100 milioni, ma dopo il ritorno con il Napoli potrebbe sfiorare i 150. Dall'altra parte il grande protagonista del campionato ha steccato sul più bello, insistendo troppo nei dribbling (forse ora prevedibili) e non riuscendo a riaprire la partita a 10 minuti dalla fine per colpa di un rigore calciato con troppa paura. Pur non volendo arrivare a dire che una partita (la più importante della stagione però) possa oscurare tutto quello che il calciatore giorgiano ha fatto durante il campionato, ritengo che il valore del calciatore ad oggi non riesca ad arrivare neppure a 30 milioni. Consapevole di non essere un addetto ai lavori, ma un semplice appassionato di calciomercato, chiedo se le mie tesi siano campate in aria o meno. Ringrazio per l'attenzione. Geremia di Trieste, come se questo campione avesse perso tutti i punti guadagnati con gol e sudore in campionato in una sola serata. Ricordiamo, se vogliamo proprio paragonarlo a Leao, chee diventato poi grande leader (silenzioso) in campo e fuori.all'indomani di una grande partita, seppure non si possa non elogiare la sontuosa prestazione di Leao che rimarrà nella memoria del popolo milanista e non solo.Ma ora passo la palla agli utenti di, perché il tema potrebbe essere un altro: Leao e Kvara resteranno al Milan e al Napoli nella prossima stagione?