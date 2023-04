I rossoneri pareggiano 1-1 la sfida allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale. Un sogno ad occhi aperti per la squadra di Stefano Pioli che quest’anno, in Europa, non vogliono smettere di stupire. All’orizzonte, in attesa del match di domani sera contro il Benfica, un euro-derby che potrebbe scaldare, senza dubbio almeno ai più nostalgici, gli animi di tutti i tifosi rossoneri.– decisivo con il rigore neutralizzato a Kvaratskhelia –Al 21’, entra in area, scarica su Brahim Diaz e viene travolto da Mario Rui. Tiro dal dischetto poi fallito da Giroud.Ndombele non riesce a raccogliere un brutto pallone servitogli sulla trequarti offensiva rossonera. Palla che, come nelle migliori favole, finisce sui piedi del lusitano. Prende e parte, sempre più veloce, sempre col pallone attaccato al piede., indifesa da Meret. A spaventare, oltre alla qualità disarmante con la quale Leao giochi, è la facilità, l’armonia, la gioia con la quale il portoghese riesca a solcare il manto erboso.Il clima rovente, infatti, si era infiammato a causa di alcuni tifosi azzurri che, dopo aver provato a tenere svegli gli uomini di Pioli lungo il corso di tutta la notte con fuochi d’artificio e musica, hanno deciso di prendere di mira il portoghese con comportamenti ed insulti di stampo razzista. I, accompagnando i giocatori – Leao in primis – cEd ora, la palla da Leao passa a Maldini e Massara che, oggi più che mai, devono blindare il proprio fuoriclasse.I dirigenti rossoneri, specie nelle ultime dichiarazioni, hanno sempre fatto passare un messaggio di fiducia per l’ambiente rossonero. Una fiducia che cresce, giorno dopo giorno, complice la voglia comune di crescere assieme ed ambire a traguardi sempre più alti.. Un prolungamento sottolineato da un'importante aumento d’ingaggio richiesto dall’entourage –La multa da pagare allo Sporting Lisbona – 19 milioni – è l’ago che sta muovendo attualmente la bilancia ma l’ottimismo, specie se il Lille parteciperà al pagamento, è fortemente in crescita.