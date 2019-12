Il campionato Cinese è pronto ad un nuovo cambiamento con il governo cinese che ha aperto a diverse modifiche regolamentari che entreranno in vigore dalla stagione 2020. La più importante, riporta il Sole 24 Ore riguarda il numero di stranieri tesserabili e le modalità di spesa dei club.



FRONTIERE ALLARGATE - Le squadre della Chinese Super League torneranno ad avere la possibilità di avere in rosa non più solo 3 giocatori (secondo la normativa varata nel 2017), bensì il numero sarà allargato a 6. Di fatto il numero di calciatori stranieri tesserabili viene raddoppiato, ma le trattative per l'acquisto non saranno prive di limitazioni.



SALARY CAP - Di fatto il governo cinese ha imposto una forma di tetto salariale entro cui i club cinesi dovranno trattenersi. Di fatto i club non potranno più attirare giocatori dall'estero con ingaggi esorbitanti. Per gli stranieri, infatti, il governo cinese ha imposto un tetto massimo agli ingaggi che non può sforare i 3 milioni annui (1,2 milioni è invece il tetto per i giocatori cinesi). E in ogni caso l’ammontare complessivo degli stipendi pagati da ogni società non potrà essere superiore al 60% delle entrate complessive.



COME CAMBIA IL MERCATO - Potenzialmente le squadre del campionato cinese saranno quindi nuovamente interessate all'acquisto di giocatori provenienti dai nostri campionati, ma per i giocatori in trattativa, come ad esempio Mertens e Callejon del Napoli, Kessie o Rebic del Milan, lo stesso Balotelli del Brescia, non potranno più garantire ingaggi enormemente superiori a quelli che già incassano in Serie A. Si potrebbero invece aprire nuovamente le porte di un esodo verso l'Europa di quei giocatori i cui ingaggi pesano fin troppo sui bilanci dei club. Carrasco, Paulinho, ma anche Eder per il Jiangsu Suning potrebbero presto trovarsi a dover cercare nuovamente squadra. Per un campionato che cambia, evolve, e con esso anche il suo mercato.