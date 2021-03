Lautaro Martinez è sempre più fondamentale per l'Inter. Antonio Conte lo ha trasformato in un attaccante completo: letale sotto porta ma anche dedito al sacrificio per aiutare la squadra. Il Toro sente sua la maglia nerazzurra eL'Inter è molto contenta di Lautaro Martinez e lo ha ribadito ai suoi agenti nei tanti summit avvenuti a Milano. C'è la volontà di premiare l'argentino con un adeguamento dell'ingaggio.Un salto in avanti significativo rispetto ai 3 attuali. Così come per Alessandro Bastoni, si attende solo il via libera di Suning per ultimare una trattativa ben impostata da un paio di mesi.L'ultimo nodo da sciogliere è quello relativo alla clausola da 111 milioni di euro. Il club nerazzurro vorrebbe modificarla (mantenendo comunque la validità solo per l'estero) o rimuoverla, le parti sono al lavoro anche per questo aspetto non di poco conto.