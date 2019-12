26 febbraio, data da cerchiare in rosso per gli juventini.. Prossima tappa: Lione. Dall'altra parte, c'è quel Rudi Garcia che dal 2014 al 2016 ha allenato la Roma in Italia."Speravo non accadesse, perché conosco il valore e la grandezza della Juve. Si sapeva che il Lione era una delle outsider e avrebbe preso una squadra tosta, ma la Juve è una delle più forti al mondo. Diciamo che non ho proprio fatto i salti di gioia... Alla fine, però, penso che il calcio è bello anche perché può succedere di tutto e non c'è mai nulla di scontato".