Dopo la condanna a sei anni di reclusione in primo grado con il rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo,decide di parlare in conferenza stampa. Con lui, al, anche il suo avvocato"Intanto voglio ringraziare tutte le persone presenti. Io, mio padre e il mio avvocato ci tenevamo a questa conferenza. Penso che il nostro silenzio sia durato troppo. Quello che posso dirvi è che soffro per tutto quello leggo e per le persone che ne fanno parte.Tutto quello che ho ottenuto non me lo ha regalato nessuno, neanche mio padre. Io avrei diritto di giocare, ma la vicenda più che giudiziaria è mediatica."I processi si dovrebbero fare nelle aule. A livello penale, nel primo grado, siamo stati sconfitti, usando un linguaggio calcistico.Adesso l'Avvocato ve le presenterà".ANCORA L’AVVOCATO - "Io non potevo non raccogliere un invito a un dialogo aperto con voi, se a invitarmi erano due persone alle quali sono molto legato. Mi lega a Daniele un'amicizia antica, che mi ha portato a conoscere suo figlio fin da bambino, fino a vederlo crescere e maturare con quel sogno che gli spettava e ancora gli spetta, quello di giocare a calcio, come ha fatto suo padre. L'invito di queste due persone, non poteva rimanere un seme sul terreno arido. Il terreno arido si riporta alla mia formazione professionale, io amo ricoprire la mia professione nei luoghi adatti, ovvero i Tribunali. Non amo parlare di queste cose fuori dai Tribunali. Ma nel tempo, avendo trattato di temi che ridondavano sul piano mediatico, ho cambiato questa mia idea. Il silenzio protratto a volte può essere grandemente malinteso e talvolta anche strumentalizzato, fino al punto che non ci siano argomenti per contrastare tutto quello che, contrariamente alla tua dichiarazione di innocenza, ti viene condannato".Ancora l’avvocato: "Io sono anche giornalista pubblicista, non ho nulla contro l'informazione. Quando l'informazione arriva solo da una parte, solo da un unico punto di vista, non ci si può meravigliare se poi le notizie arrivano in via unidirezionale. Il silenzio qunidi va rotto, se no viene malinteso. Ci dicono 'voi state zitti perché non avete difesa', 'chi starebbe zitto davanti a queste accuse'. Ho fatto fatica a mantenere il silenzio fin dall'inizio delle cause, Manolo è un ragazzo educato, rispettoso e che conosce le regole del gioco anche se quel gioco è in Tribunale. Nel gioco del Tribunale sono io a guidarlo, lui ha riposto fiducia nei miei confronti, anche sotto il punto di vista della condotta da tenere, nel raccontare cosa accadde quella sera, nello spiegare le proprie ragioni con cui rivendicava la propria innocenza. Ora non andrò a replicare il processo di primo grado e non anticiperò quello che sarà fatto nel ricorso".L’avvocato continua: "Leggo ora il provvedimento che ha condannato Manolo.C'è però una condizione: la reciprocità. Nell'ambito di un processo io rispetto l'avversario a patto che anche l'avversario si tenga egualmente nei miei confronti. Condiziono il mio silenzio quando trovo nella sentenza la replica alla mia difesa, la puntuale logica contraria. Non posso pensare di condizionare sempre il giudizio di chi mi ascolta, ma pretendo che la mia difesa venga letto, esaminato e contraddetto.Bisogna avere il coraggio, la dignità di spiegare il perché. In questa vicenda l'attenzione mediatica si spiega perché Manolo è uomo di sport e quindi serve ancora più lealtà. Oggi in questo confronto mi interessa anche molto, quello che contra oltre al processo, è una riflessione comune leale e libera anche su argomenti che nel processo di Manolo vedremo - perché in questa parte la sentenza è puntuale - assumere una grande importanza. Soprattutto una grande importanza anche per i nostri giovani. Ci si deve anche chiedere perché ci sia un aumento delle vicende simili a quelle che ha interessato Manolo. Tutte vicende che coinvolgono uomini, donne.La nostra Corte di Cassazione ci ha consegnato tante sentenze sulla violenza sessuale e bisogna capire bene alcune cose. Faccio solo alcune considerazioni perché si va su un piano molto tecnico e non voglio annoiare nessuno"."Nell'ambito di un incontro sessuale ci si deve mettere dal punto di vista di colui che dissenta in maniera pantomimica.. Sono concetti difficili. Consenso presunto, consenso pantomimico. Sono concetti difficili per i giovani, che invece si esprimono in maniera molto più esplicita. Mi sono riscoperto un fossile andando a esaminare le espressioni che sono uscite dai telefono di questi ragazzi, che hanno un approccio disinibito sia da parte maschile che femminile.Bisogna guardare ai dettagli. Nelle vicende di natura intima, è difficile avere delle testimonianze di altri che non siano coinvolti in quella vicenda.Se la sentenza avesse affrontato punto dopo punto le nostre prove. Bisogna portare le prove. Piaccia o non piaccia, ci si confronta con tutti. Noi abbiamo fatto questo sforzo per tempo, senza colpi di teatro e lasciando tempo alle controparti. Non c'è stato dato un elemento in replica. Io ho il dovere come difensore di spiegare a Manolo la sentenza".Sempre l’avvocato di: "Manolo ha subito da questa vicenda tutto quello che sappiamo.Nella sentenza nessun elemento è stato minimamente considerato, non contraddetto, se fosse stato contraddetto me ne sarei fatto una ragione e avrei imposto a Manolo e a Daniele quel silenzio che fino a oggi c'è stato e avrei dato le stesse prove ai giudici di appello.Anche il difensore va rispettato. Io sono sempre dell'idea che nel confronto, è un'opzione felice rivedere la propria opinione.L'appello che presenteremo è già scritto perché dovrò contraddire le pochissime pagine della sentenza ricevuta e andrò a riproporre tutto quello che avevo già portato al giudice di primo grado. Una mole enorme di documenti che purtroppo non sono stati presi in considerazione."Io ho fatto vocazione di lealtà e non posso venire meno alla lealtà verso me stesso. Bisogna partire dal presupposto che il più delle volte possano essere delle incomprensioni a portare una serata normale in un'altra situazione.. La stessa ragazza nelle ore immediatamente successive alla serata chattando diceva di non aver mai espresso un consenso, di non essersi mai opposta e di non aver saputo gestire la situazione. Le sentenze sono pubbliche, chiunque può leggerle. Io ho sempre pensato che si dovesse partire da quel punto per approfondire e capire cosa fosse accaduto nella mente di questa ragazza fino al cambio e al dire 'io ho manifestato dissenso'.. Questo era l'aspetto su cui noi ci eravamo impegnati per mesi, ma non è stato preso in considerazione. Io non amo difendere chi fa del male al prossimo e chi mi prende in giro"."Quando andai a trovare Manolo la prima volta, non fui per nulla tenero. Penso di aver sviluppato una buona capacità per capire chi mi mente, lui mi ha detto le stesse cose che ha poi ripetuto in tutte le sedi. Rimane la parola modificata nel tempo di questa ragazza che dice 'No a un certo punto io ho manifestato il dissenso'. Allora andrebbero fatte delle verifiche per capire la veridicità di questa unica voce narrante che ha cambiato la sua versione nel tempo non si sa per quali motivazioni. Anche su questo punto abbiamo lavorato tanto. Non vorrei andare sullo specifico.Noi abbiamo portato parecchi argomenti e nessuno è stato contraddetto. Il gioco tra la vita e la morte e parlo di vita e di morte perché alcune condanna sono una sorta di morte civile.. Non ci hanno contraddetto, è evidente quindi che il silenzio deve rompersi. Questo nostro incontro, per quel che vale,Noi lo abbiamo fatto, ma nessuno ci ha ascoltato".