La conferma di Rangnick: 'Il Bayern Monaco mi ha contattato'

, che al termine della stagione saluterà Thomas Tuchel, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’attuale ct dell’Austria, 65 anni,- in vantaggio su Roberto De Zerbi e sulle altre candidature prese recentemente in esame - alla luce anche dei no ricevuti prima da Xabi Alonso, che ha preferito proseguire il suo percorso al Bayer Leverkusen, e successivamente da Julian Nagelsmann (che resterà alla guida della Germania fino al Mondiale 2026) e Zinedine Zidane.- A confermare la possibilità di un ritorno di Rangnick alla guida di un club tedesco - l’ultima esperienza risale alla stagione 2018/2019 al Lipsia, prima di assumere un incarico dirigenziale per l’area sportiva del gruppo Red Bull - è stato lo stesso ex allenatore pure di Schalke 04, Hoffenheim e Manchester United nelle battute concesse al portale 90Minuten: “”., la cui ultima avventura in panchina risale all’infelice parentesi da tecnico ad interim del Manchester United dal dicembre 2021 al maggio 2022 (11 vittorie, 9 pari e 9 ko il suo bilancio),, che contempla dunque la possibilità di provare a qualificarla al prossimo Mondiale. Non è ancora chiaro se, in caso di sì al Bayern Monaco, Rangnick valuterà la possibilità di ricoprire il doppio incarico o dedicarsi interamente alla formazione tedesca.