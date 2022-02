La batosta casalinga di sabato sera contro la Lazio ha lasciato il segno in casa Fiorentina, ma fortunatamente la squadra di Vincenzo Italiano già giovedi prossimo avrà la possibilità di rifarsi: la sfida nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta potrebbe riaccendere le ambizioni europee dei viola. I risultati, esulando dalle polemiche extracampo legate al mercato, parlano chiaro: sono 6 i punti conquistate nelle ultime seri partite di campionato, con all’attivo una sola vittoria negli ultimi tre mesi. Nonostante tutto lo spogliatoio è unito e determinato a dimostrare il reale valore di questa Fiorentina.



In vista di questo importante appuntamento, Vincenzo Italiano questa mattina ha convocato la squadra al Centro Sportivo “Davide Astori” attorno alle ore 11. Il tecnico, avendo a disposizione la totalità della rosa, sta cominciando a studiare come poter mettere in difficoltà i nerazzurri di Gasperini. Tra i favoriti a partire dal primo minuto c’è senza dubbio Jonathan Ikonè, sceso in campo solo al 75’ contro i biancocelesti, e pronto a mettere in subbuglio la retroguardia bergamasca. Ancora qualche dubbio per quello che riguarda il centravanti: Italiano anche nella sessione di quest’oggi ha alternato Cabral e Piatek, un dubbio che probabilmente si trascinerà fino alla rifinitura di mercoledi.



Presente al centro sportivo anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè, giunto per assistere da vicino all’allenamento della squadra. Assente invece Joe Barone, lontano da Firenze per motivi istituzionali: il D.G della Fiorentina è a Milano per presenziare all’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A.