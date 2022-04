L'aritmetica dice che ancora, la certezza, non c'è. Il quarto posto, per la Juventus, è però un traguardo molto probabile a sei giornate dal termine del campionato. L'ultimo mese e mezzo di stagione servirà per blindare la qualificazione alla Champions League, concentrarsi sulla Coppa Italia e, soprattutto, iniziare a disegnare la rosa della prossima stagione. Una squadra che proseguirà la rivoluzione iniziata tra la scorsa estate e gennaio.



CHI SALE E CHI SCENDE - Una riflessione importante verrà fatta anche sul ruolo del terzino sinistro. Con la crescita di Luca Pellegrini e il rendimento deludente di Alex Sandro degli ultimi mesi, le gerarchie sulla fascia sono cambiate. L'ex Roma ha guadagnato posizioni e Allegri ha deciso di affidarsi a lui più spesso rispetto al brasiliano. Che, la prossima estate, potrebbe anche lasciare Torino, anche se al momento non sono arrivate offerte per lui.



RITORNO DI FIAMMA - In caso di addio del classe '91, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio bianconero, dalle parti della Continassa prenderebbero in considerazione un investimento nella stessa posizione e il primo nome a cui stanno pensando Cherubini e i suoi collaboratori è quello di Emerson Palmieri. Da diversi anni il nome dell'italo-brasiliano è sull'agenda juventina e al termine di questa stagione, che Emerson sta giocando in prestito al Lione, si valuta di tornare a chiedere informazioni al Chelsea. Tra Pellegrini, Alex Sandro ed Emerson: la Juve si muove sulla sinistra.