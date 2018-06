“Milinkovic? Non che non abbia la potenzialità, ma si pretende troppo da questo ragazzo. Per me dovrebbe giocare da metà campo in avanti o da metà campo all’indietro. Come Pogba? Più solido nei contrasti. Non so se ha i colpi, non vedo la specialità in questo ragazzo. Ha tutto per essere grande, ma dove lo metti? Davanti, negli ultimi 40 metri. Ma resta anarchico”. Queste, le parole di Corrado Orrico - rilasciate nell'edizione di ieri di "Calciomercato - L'Originale" di Sky Sport - che hanno scatenato le proteste dei tifosi.