. Lapassa spesso dagli esoneri e dall'arrivo di nuovi allenatori in panchina e l'attuale campionato di Serie A non ha fatto eccezione: delle nove squadre immediatamente coinvolte nella battaglia per evitare la retrocessione, solo tre hanno ancora lo stesso tecnico con cui hanno iniziato la stagione (quattro su dieci considerando anche l'Udinese in undicesima piazza).- Chi ha indubbiamente dato una svolta dal suo arrivo al posto di Rolando Maran, è stato. Ha dato un gioco solido e blindato la fase difensiva del, ma soprattutto ha portato risultati: ha preso il Grifone al 19esimo posto e lo ha portato fino in 13esima piazza, con una media di 1,54 punti a partita (20 in 13 gare). E cinque vittorie pesanti: quella con il Napoli, ma soprattutto i quattro scontri diretti con Spezia, Bologna, Cagliari e Crotone.- Ed è buona la partenza anche per altri tre subentrati, cui però serve altro tempo per tracciare bilanci definitivi.due vittorie negli scontri diretti con Crotone e Bologna e pareggio con la Sampdoria,La media da 2,33 punti a partita è ovviamente indicativa per il campione esiguo di risultati, ma è un primo segnale incoraggiante per i rossoblù che, sfruttando le due partite in meno del Torino, hanno messo il naso fuori dalla zona retrocessione., dove ha rilevato Giovanni Stroppa, ma per i giudizi definitivi ovviamente servono più di due gare. Il battesimo contro l'Atalanta è stato pesante (5-1 per i bergamaschi), ma. La difesa è ancora ballerina, ma ora l'attacco funziona grazie anche a un Messias in condizione e a un Simy ritrovato (3 gol in 2 partite): l'impresa di risalire dall'ultimo posto con soli 15 punti in 26 giornate resta disperata, ma l'arrivo di Cosmi ha dato la scossa sperata dal Crotone per restituire coraggio alla squadra.- 'Sub iudice' la valutazione di, complici le due partite non disputate contro Sassuolo e Lazio. Tanti pareggi (Benevento, Fiorentina, Atalanta e Genoa), una sola vittoria nello scontro diretto con il Cagliari e la prima sconfitta arrivata domenica contro il Crotone: media di 1,16 punti a partita per ora, i due match saltati causa Covid daranno indicazioni più chiare sull'andamento del tecnico che ha preso il posto di Marco Giampaolo.ha ottenuto sì una vittoria prestigiosa con la Juventus e altre tre importanti contro Cagliari, Crotone e Spezia, ma le nove sconfitte (sei arrivate contro Milan, Atalanta, Lazio, Napoli, Inter e Roma) e i sei pareggi hanno fatto precipitare lanelle prime sette giornate (1,14)., solo quattro punti conquistati contro Sassuolo, Udinese, Spezia e Fiorentina per unada lui gestite. Dieci gol realizzati in dieci partite, ma sono 21 quelli concessi e che evidenziano ulteriormente tutti i problemi di una squadra al penultimo posto con 16 punti e alle ultime chiamate per sperare nella salvezza.E le quattro che non hanno cambiato allenatore nel corso della stagione?, in undicesima piazza, guarda tutti con relativo distacco grazie anche alle quattro vittorie nelle ultime sette giornate (media 1,23 punti a partita)., che con le ultime due sconfitte è tornato a portata del gruppone (media 1,08). E attenzione anche alla situazione di: per la squadra dipesano i soli due punti conquistati nelle ultime quattro giornate (pari con Parma e Benevento, sconfitte con Fiorentina e Juventus), i giallorossi diinvece non vincono dal 6 gennaio contro il Cagliari, solo cinque punti in dieci giornate. Per entrambe le squadre, la media è di un punto esatto a partita.Lazio-CrotoneAtalanta-SpeziaSassuolo-VeronaBenevento-FiorentinaGenoa-UdineseBologna-SampdoriaTorino-InterParma-RomaCagliari-JuventusMilan-Napoli​@Albri_Fede90