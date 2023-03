Un match sentito, dalle innumerevoli sfumature.di una partita che, mai come quest’oggi, rischia di far parlare più per le vicende extracampo che per quello che succederà all’interno del rettangolo di gioco. Le parole del patron dei viola,, durante un intervento all’ospedale Careggi di Firenze, sono destinate a far discutere: “Il Milan qualche giorno fa ha fatto sapere di aver incassato ben 9 milioni dalla sfida di Champions League contro il Tottenham, noi arriviamo ad 8 in un anno,Il presidente della Fiorentina ha già abituato la sua piazza ad uscite di una certa importanza. Ma questo, se non altro, sottolinea l’attuale differenza tra i due club, almeno sul piano economico.Impossibile anche solo avvicinarsi ai ricavi della formazione rossonera. Incassi che permettono anche un maggior raggio d’azione sul mercato e su investimenti ad ogni livello in società. Allo stato attuale,, a meno che i ricavi non comincino ad aumentare. Ricavi che quindi diventano un punto di partenza per alzare il proprio livello di competitività. Uno stadio di proprietà, la vittoria di un trofeo, tutte ambizioni realistiche per la piazza di Firenze che, però, Commisso poteva già realizzare a Milano.– all’epoca non ancora passato sotto il controllo di Elliott, a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni verso il fondo d'investimento americano da parte del presidente Yonghong Li –. Le dichiarazioni erano all’ordine del giorno: “La trattativa per l’acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione. Chiudo il contratto. Ma sia chiaro, prima devo avere un accordo vincolante. Non accetterei mai di essere in minoranza.. Parole al miele, dense d’amore e di passione verso i colori rossoneri che, però, non sfociarono nell’acquisto del club di via Aldo Rossi. Alla fine di giugno, non ci furono più le condizioni accettabili per acquisire il Milan. Li non era disposto a chiudere l’accordo in maniera tempestiva. E. Una sliding door decisiva per il futuro delle due squadre coinvolte. Firenze è tornata in Europa, il Milan in Champions e sul trono d’Italia. In attesa di un nuovo scontro, questa sera.