IL TABELLINO:

Noi giocheremo contro il Belgio, come nell’ultimo Europeo. Nella finale della seconda edizione della Nations League, dove è attesa dalla Spagna, andrà invece la Francia che a Torino, sua città amica (Pogba, Rabiot, lo stesso Deschamps) ha battuto la squadra di Martinez con un secondo tempo mostruoso, degno della classe dei Blues.come Benzema, Mbappé, Pogba ed Hernandez è sfociata in una prestazione finalmente da squadra vera.- Due a zero alla fine del primo tempo, in equilibrio per una ventina di minuti, poi portato di forza (e di tecnica) dai belgi dalla loro parte. Alla Francia sembrava non bastare la lezione dell’Europeo, in quei primi 45' ha affrontato il Belgio con una prosopopea che l’ha allontanata dalla sfida. I francesi hanno una qualità vasta e diffusa in tutti i reparti, ma vi facevano troppo affidamento,, con i due esterni, Theo Hernandez e Pavard, quasi sulla linea degli attaccanti. L’assenza di Kanté si faceva sentire.- Sull’altro versante, la qualità è solo in un reparto, quello avanzato. E quando il trio De Bruyne-Hazard Lukaku ha alzato il ritmo, sostenuto dalla coppia centrale Witsel-Tielemans e dagli esterni Carrasco e Castagne, il Belgio si è preso il campo., saltando Varane con la sua nota velocità tumultuosa, aveva piazzato in area una palla che Koundé ha ciccato e che De Bruyne avrebbe messo in rete senza il prodigioso intervento di Lloris.- Ma così come era stato decisivo in quell’occasione, il portiere francese si è fatto infilare sul primo palo, quello di destra e poi quello di sinistra, sui due gol del Belgio. Carrasco ha segnato in fondo a un’azione partita con un probabile fallo su Mbappé, non rilevato dall’arbitro né dal suo collega al Var che pure lo ha controllato.. La Francia ha accusato il colpo e 4' più tardi il Belgio ha raddoppiato. In questo caso è stato un capolavoro di Romelu Lukaku che, spalle alla porta, su imbucata di De Bruyne si è fatto un... autotunnel per sorprendere Lucas Hernandez e per colpire di interno destro (sì, destro) ancora sul primo palo.- Nel secondo tempo i Bleus hanno alzato ritmo e linea d’attacco, sono diventati finalmente aggressivi, soprattutto sono diventati squadra e hanno spinto indietro il Belgio. Che ha rischiato di prendere gol dopo meno di un quarto d’ora con uno spunto micidiale di Mbappé (saltati in coppia Carrasco e Tielemans), assist per Griezmann, ma palla fuori.. Dopo un primo tempo da protagonista, il Belgio ha lasciato tutta la scena alla Francia, ora padrona totale del gioco.- I francesi hanno preso al collo i belgi e non li hanno più mollati. Witsel, Tielemans, ma anche De Bruyne e Hazard, sbagliavano in uscita regalando un pallone dietro l’altro alla Francia la cui pressione stava diventando insopportabile., Denayer, Vertonghen, Alderweireld, Tielemans e Witsel. Gol stellare. La Francia non si è fermata ed ha pareggiato con un rigore di Mbappé, causato da un intervento di Tielemans (che stava crollando) su Griezmann e visto solo al Var. Dopo il rigore, Martinez ha tolto Tielemans: la diga non teneva più da un pezzo.- La Francia ha respirato un po’ e ora, con le squadre che si erano allungate, si è rivisto anche il Belgio, prima con una sventola di De Bruyne alzata in angolo da Lloris, poi con un gol di Lukaku (anche questo di destro...) annullato dal Var per la sua posizione di fuorigioco. In mezzo alle due azioni dei belgi, tre nitide occasioni francesi.: cross dell’esterno destro Pavard, leggera deviazione di Alderweireld, controllo e siluro di sinistro dell’esterno mancino Theo Hernandez. Ecco la vera Francia.Belgio-Francia 2-3GOL: 37' Carrasco, 40' Lukaku, 62' Benzema, 69' rig. Mbappé, 90' Theo Hernandez.BELGIO: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (92' Batshuayi), Witsel, Tielemans (70' Vanaken), Carrasco; De Bruyne, Hazard (74' Trossard); Lukaku. CT Martinez.FRANCIA: Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard (92' Dubois), Pogba, Rabiot (75' Tchouameni), T. Hernandez; Griezmann; Benzema (96' Veretout), Mbappé. CT Deschamps.