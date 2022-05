Doppia brutta disavventura per Anna Ariaudo, la compagna del portiere dell'Atalanta, Juan Musso. Nella mattinata di oggi la bellissima modella, incinta del portiere, ha raccontato tramite i social di essere stata aggredita verbalmente da un uomo per strada:



L'ACCUSA - "Non voglio nemmeno commentare. Stamattina a Bergamo un uomo sulla mezza età è uscito dalla macchina dicendomi 'io ti spacco la faccia' perché ero ferma ad un semaforo avendo sbagliato strada (con tutto lo spazio per passarmi vicino, ovviamente non bloccavo nessun passaggio). Al di là del fatto che sono incinta. Ma un uomo di 50/60 anni che sfida fisicamente una donna di 24? E io che la pensavo una città tranquilla. Complimenti alla civiltà".



Un messaggio che le ha riservato tante risposte di affetto, ma anche tanti spiacevoli insulti da chi da questo racconto ha colto un'accusa verso l'intera città bergamasca e che ha costretto Anna a scusarsi.



E LE SCUSE - "Ci tenevo a ringraziare di cuore per tutti i messaggi di supporto ricevuti, soprattutto da donne. Per la minoranza che si è offesa senza capire il messaggio, mi dispiace: io non ho parlato di Bergamo, complimenti alla civiltà era riferito al signore maleducato, ho mandato un messaggio fraintendibile".



