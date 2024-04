La famiglia, l’aneddoto in ascensore e Thiago Motta: Genoa-Lazio, la partita speciale di Rovella

Marassi, il ‘Ferraris’ e una sfida che non potrà mai essere come le altre. Peril match contro ilè sempre speciale. Un tuffo nei ricordi e un legame fortissimo con il. Il centrocampista classe 2001 affronta i rossoblù con lanella sfida che apre il. Una gara mai banale dal punto di vista affettivo per il numero 65, che ritorna nel capoluogo ligure, ma questa volta da avversario. Lì dove ha trascorso nove lunghi anni, in cui è cresciuto sia come uomo che come calciatore. Un luogo e un club speciali per Rovella.

Ciò che lega Nicolò Rovella a Genova e al Genoa è un patto di sangue. Sì, perché suo nonno era genovese e il centrocampista della Lazio rimarrà sempre legato al Grifone proprio nel suo ricordo. Qualcosa che va oltre il calcio e arriva fino alle sue radici. Un aspetto fondamentale per un ragazzo legato alle origini e alla famiglia.Ilrealizza quel sogno coltivato sin da quando aveva 13 anni. Thiago Motta lo fa esordire con la prima squadra nella sfida dicontro l’. Una ‘prima’ con dedica speciale, per papà Paolo, che non ha mai saltato una partita da quando Nicolò si era trasferito a Genova per giocare nella categoria Giovanissimi dei rossoblù.

Riavvolgendo il nastro, c’è un aneddoto particolare che riguarda proprio la sfida contro i marchigiani in coppa. Prima dell’appuntamento per la colazione, Rovella incontrò in ascensore prima di colazione due leader della squadra rossoblù,. I due chiesero al giovane centrocampista se fosse carico, con Nicolò ignaro dell’esordio da lì a poche ore. In quell’occasione, il classe 2001 non era ancora conoscenza della decisione di Thiago Motta. Poi, però, quella domanda fu molto più chiara…

Quel 3 dicembre 2019 fu l’inizio di un percorso in rossoblù che ha visto Rovella totalizzare 6 assist in 47 presenze con la maglia del Genoa dalla stagione 2019/20 all’annata 2021/2022. Un cammino in crescendo che lo ha visto sempre più protagonista a Marassi e che gli ha fatto spiccare il volo in Serie A.Proprio grazie al Genoa, Nicolò Rovella ha scoperto la sua ‘vocazione’: fondamentale è stata la firma del primo contratto con il Grifone, momento in cui insieme alle prime convocazioni con le nazionali giovanili il centrocampista della Lazio ha capito che per lui il calcio era molto più di una semplice passione. Dopo gli esordi con l’Accademia Inter e l’Alcione, il classe 2001 debutta tra i professionisti proprio nel Genoa, prima di passare alla Juventus. Al Monza la prima stagione da protagonista in Serie A, fino alla chiamata della Lazio e l’avventura in biancoceleste, all’ombra del Colosseo, iniziata la scorsa estate.