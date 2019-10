Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato l'ottava giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto con l'immancabile differenza di voti che, come in questo caso, può essere addirittura di un punto e mezzo. Partiamo da Belotti, uscito sconfitto con il suo Torino a Udine: il Gallo ha giocato la solita partita di sacrificio, senza però incidere. Il suo voto è di 6,5 per La Gazzetta dello Sport, 5 per fantacalcio.it. Ma non è la sola pagella che fa discutere...