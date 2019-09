Altro turno di campionato, altra settimana di Fantacalcio, altra polemica in vista: tre episodi hanno caratterizzato la quinta giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non hanno convinto. Si parte dal Tucu Correa, che con la sua Lazio ha più volte sfiorato la rete contro l'inarrestabile Inter di Antonio Conte, per proseguire con la fin troppo elogiata prestazione del capitano della Juve Leonardo Bonucci contro il Brescia di Mario Balotelli e terminare con il voto troppo severo affibbiato a Gervinho del Parma, in rete due volte contro il Sassuolo e due volte fermato dal VAR. Godetevi queste polemiche insieme a noi: