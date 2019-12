Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la tredicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto.



Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend fantacalcistico entrano la valutazione degli 8 minuti di Diego Godin in Inter-Fiorentina con il voto preso su Fantacalcio.it e non su Magic. Tanta la differenza (1,5 punti di distanza) anche nelle valutazioni di Miguel Veloso in Verona-Torino, Malinovskyi in Bologna-Atalanta e Paquetà in Milan-Sassuolo. Due erano da promuovere e uno da bocciare, scoprite chi nel nostro video.