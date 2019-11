Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la decima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto fra assist 'esagerati' e differenza di voti. Partiamo dai casi Zielinski e Quagliarella: il napoletano ha preso 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport e 5,5 per fantacalcio.it. Un punto e mezzo di differenza anche per Quagliarella, 6,5 per la Gazzetta dello Sport e 5 per per fantacalcio.it. Non ci hanno convinto nemmeno il voto di Florenzi e gli assist generosi in Lazio-Torino...