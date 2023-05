– dopo 10 stagioni consecutive in massima serie –. Il secondo club nella storia della Premier a scendere di categoria, avendo almeno un titolo nazionale in bacheca., firmata da Faes e Barnes, vista il contemporaneo successo dell’Everton in casa contro il Bournemouth. Il gol di Doucoure ha sentenziato il più amaro dei finali in stagione. Le Foxes tornano in Championship, il Leicester tornerà a disputare il campionato di seconda divisione.– con il miracolo targato Ranieri –contro il Manchester City campione d’Inghilterra. Uno dei quinquenni più inaspettati ed incredibili di sempre nell'univcrso calcistico. Dolci quanto ora nostalgici ricordi di un passato – così recente – incredibilmente trionfale, che ora deve, forzatamente, lasciare spazio ad un presente amaro.– Gli anni d’oro – canterebbero gli 883 o Jake La Furia nel remix degli anni ‘10 – sono terminati.. Da Mahrez – destinazione City – a Kanté – Chelsea -, da Schmeichel – Nizza – a Drinkwater – che si trasferì a Londra, sponda Blues -. T. L’ultimo a smettere di crederci, il primo che vorrà proseguire la sua storia d’amore con la maglia blu del Leicester, per riportare il club immediatamente in Premier, seppur le primavere comincino a farsi sentire., a causa della retrocessione e con il mercato che incombe,Per numero, per quantità, per qualità, per talento. Su tutti, il numero 10genererà un profitto di assoluto livello nelle casse del club britannico. Il 26enne trequartista ex Norwich – arrivato nell’estate 2018 per 25 milioni – ha visto salire vertiginosamente la sua valutazione, a suon di prestazioni e di stagioni di assoluto livello.per rinforzare sia la mediana che il reparto avanzato. Il Leicester può solo che augurarsi che si inneschi un’asta di mercato che facciano lievitare la quotazione del suo cartellino.La situazione contrattuale è chiara, con l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna possibilità di rinnovo. I Gunners di Arteta cercano forze fresche a centrocampo ma anche Magpies e Red Devils rimangono interessate., pur avendo ormai limato i dettagli con Aouar, promesso sposo giallorosso. I 3 milioni d’ingaggio non rappresentano un problema ma rischiano di avvantaggiare le formazioni di Premier, economicamente più stabili nel rilanciare verso una cifra più alta., rapido attaccante zambiano classe ‘98, lanciato dal Salisburgo, che non ha dimostrato tutto il suo valore con la maglia delle Foxes. Il suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni ed il centravanti può decidere di provare una nuova esperienza.: esterno brasiliano classe 2000 – che fa della velocità il suo punto di forza – rischia di diventare un top sul quale vale la pena puntare. Devastante sia con lo Shakhtar che con il Lione, può giocare sia alto che basso sulla fascia e difficilmente verrà riscattato dalle Foxes, visti i 25 milioni da versare nelle casse del club ucraino.: talento di Burnley – classe 1997 – è cresciuto nei suoi 4 anni in quel di Leicester. Ala sinistra dal gol facile, può generare un’importante plusvalenza dati i 30 milioni che almeno richiederà per la sua possibile cessione la dirigenza delle Foxes.