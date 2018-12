Non lo so, però so con certezza che iniziano ad essere troppi, e a furia di dire "vanno ignorati" prolificano, aumentano e continuano a fare danni., cioè gli avversari, e in questo.modo si lavano la coscienza, e la volta dopo preparano sempre qualcosa di ancora peggiore alla volta precedente.ma probabilmente - come ha detto sabato Allegrialtrimenti questo cancro sarebbe stato debellato., a tutela del loro sport, le quali invece colpevolmente li sopportano oppure usano lo scaricabarile della"responsabilita' oggettiva" sui club.e anziché stemperarsi col tempo è montata sempre di più, si è rafforzata, radicata, è diventata odio allo stato puro.Oggetto,, che non si capisce nemmeno che male abbia mai fatto a questi dementi, per il cui assurdo codice l'aver indossato la maglia della Juventus è già una colpa.Eggià, ti dicono i tifosi viola,. Quindi, per la legge del taglione, noi vilipendiamo i vostri morti, e state zitti., quelli che quei cori non li cantano e si dissociano anche dagli striscioni.Il sottoscritto ne fa fieramente parte, e come lui tanti altri, che al massimo gli avversari li sfottano ma non gli augurano la morte, oltre a guardarsi bene dall'offendere i defunti. Garantisco che siamo tanti, e pretendiamo rispetto, tanto quanto lo pretendono i fiorentini, i napoletani, i tifosi granata e di tutte le altre tifoserie, soprattutto quelli per bene.Sabato a Firenze lo hanno fatto, coraggiosamente e in modo netto, parecchi tifosi vip della Viola, tra questi la signoraQuesta teppa non e' in grado di trasmettere i valori sani dello sport alle giovani generazioni e deve essere allontanata a forza dagli stadi.Per fortuna Allegri la pensa come me, e sabato dopo la gara con la Fiorentina non lo ha nascosto: "Questa gente andrebbe arrestata". Condivido.Finora, non c'e' traccia di dichiarazioni in merito da parte di Gravina e Malagò, cosi' come tace il procuratore federale Pecoraro. Tacciono pure i parlamentari, tace il Governo, come se il problema non lo riguardasse.Tra i politici si è invece segnalato tale Carlo Carpi, candidato sindaco alle prossime comunali di Sanremo con una propria lista civica. Prima ancora che gli idioti di Firenze imbrattassero il Franchi con quelle scritte, lui si era distinto sui social con un post dedicato a Gianluca Vialli, che sta lottando contro il cancro.Premesso che il processo doping di Torino aveva accertato chemi domando però se un possibile futuro rappresentante delle istituzioni puo' godere in maniera così plateale delle disgrazie altrui, indipendentemente dalla propria fede calcistica.E mi chiedo se dopo un exploit del genere, Carpi possa essere ancora ammesso ad una competizione elettorale.Giudichino le istituzioni preposte e, nell'urna, i cittadini.A proposito di sindaci, sono curioso di vedere la posizione che assumerà quello di Napoli - De Magistris- nei confronti della "piazza Juve m★★★a" appena intitolata dai suoi concittadini nel rione Sanità e che fa seguito agli omonimi bar già esistenti in città. Il degrado sociale non puo' essere spacciato per folklore, altrimenti anche gli orrendi graffiti di Firenze potrebbero essere venduti come sfottò.A chi piace questo calcio, con questo tifo, lo deve dire apertamente, deve esporsi, prendere una posizione. Chi tace, solitamente, acconsente.