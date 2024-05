La Feralpisalò è matematicamente in Serie C: fatale la sconfitta con il Venezia

La Feralpisalò èDopo una sola stagione passata nel campionato cadetto, la squadra guidata da Marco Zaffaroni deve arrendersi al verdetto arrivato oggi sul campo del Pier Luigi Penzo di Venezia. Decisiva infatti la sconfitta arrivata nel match delle 15 e firmata dal 2-1 targato Pohjanpalo, che decide la partita al 93'.Per la Feralpisalò,. Sono infatti 33 i punti in classifica, contro i 38 del Bari terzultimo, mentre la zona playout è attualmente occupata da Ascoli (a 38 punti) e Ternana a 40. Tutti troppo lontani per la squadra di Zaffaroni, che dunque dovrà ripartire dalla Serie C.

La Feralpisalò si aggiunge dunque al(altra neopromossa), che era stato già giustiziato dopo la sfida col Parma della trentacinquesima giornata. Rimane ancora un posto per la retrocessione diretta, mentre l'ultima squadra a scendere in Serie C verrà sancita tramite lo scontro playout.