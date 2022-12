La Fifa ha promosso l'arbitraggio di Mateu Lahoz in occasione del quarto di finale tra Argentina e Olanda al Mondiale. Un giudizio che va in controtendenza con l'opinione generale, ma soprattutto con le parole di Lionel Messi, pesante nelle dichiarazioni col fischietto spagnolo al termine del match. Al netto di ciò Lahoz, riferisce Mundo Deportivo, non sarà comunque chiamato a dirigere una eventuale finale con protagonista l'Albiceleste.