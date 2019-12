La Fifa si appresta a fare causa a Joseph Blatter e Michel Platini per riavere indietro i famosi due milioni di franchi svizzeri che l'allora presidente del massimo ente calcistico internazionale versò a Le Roi nel 2011 e da cui ha avuto origine il procedimento che ha portato alla squalifica di entrambi. Secondo il Guardian, è stata approvata una risoluzione a Zurigo perché si proceda per la restituzione di quei soldi visto che per la Commissione etica si trattava di un pagamento non dovuto. Blatter e Platini, squalificati in primo grado a otto anni, poi ridotti a 4 nei successivi appelli, hanno invece sostenuto sempre che si trattasse di un compenso concordato, in via orale, per una consulenza fornita alla Fifa dall'ex calciatore francese.