Adirana Lima, top model brasiliana sarà la nuova Fifa Global Fan Ambassador. Il numero uno della federcalcio globale, Gianni Infantino lo ha ufficializzato sottolineando la grande passione per il calcio dell'ex angelo di Victoria's Secret. Il suo ruolo sarà quello di sviluppare e promuovere iniziative rivolte ai fan di tutto il mondo.



"Adriana trasmette immediatamente il suo calore, la sua cordialità e disponibilità, e la sua passione per il nostro sport. Vive per il calcio e per questo può essere anche un ottimo tramite tra la Fifa e i tifosi di tutto il mondo". Queste le parole di Infantino.



Eccola nella nostra gallery