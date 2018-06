Fa discutere l'arbitraggio di Mark Geiger in Portogallo-Marocco di ieri: l'arbitro statunitense è finito nel mirino delle critiche dei nordafricani per un rigore non concesso, subendo nel dopopartita anche le accuse dirette di Nordin Amrabat, secondo cui Geiger avrebbe chiesto la maglia di Cristiano Ronaldo durante l'intervallo: "Pepe mi ha detto che nel primo tempo l'arbitro ha chiesto a Ronaldo se poteva avere la sua maglia. Dai, di che stiamo parlando? Siamo ai Mondiali, non al circo qui".



Sull'episodio la Fifa si è espressa così: "I nostri arbitri hanno ricevuto istruzioni chiare in merito al loro comportamento e ai rapporti con le squadre della Coppa del Mondo in corso e possiamo confermare che Geiger ha agito in modo esemplare e professionale".