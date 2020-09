Se non tutto, la pandemia ha cambiato tanto. Con inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio: la stagione appena conclusa è stata tra le più atipiche di sempre, con un lunghissimo stop e campionati decisi tra luglio e agosto, oltre ad alle inusuali final eight europee a cavallo di Ferragosto.Colpa, tra i vari fattori, anche delle. L'idea del numero uno del calcio mondiale è iniziare a trattare il tema con le federazioni già prima dei Mondiali in Quatar, in programma per l'inverno del 2022.L'idea, secondo quanto riporta Repubblica,. Una formula che cancellerebbe il problema dei tornei decisi già a marzo, favorendo l'imprevedibilità e cancellando partite poco attraenti, riducendo gli impegni dei club. Decisioni che avrebbero conseguenze anche sul mercato della TV, ad oggi saturo di partite per ricavarne slot pubblicitari.. Un mese per le ferie dei calciatori, un mese e mezzo per Mondiali/Europei, cinque mesi per i campionati e il resto per play-off e coppe europee. Avanza un mese e mezzo, utile per le qualificazioni delle Nazionali. Idee, progetti, rivoluzioni: il calcio può svoltare, la Fifa pensa a come battere la noia.